Силы и средства для защиты лесов от пожаров готовятся в Липецкой области

Первый этап подготовки к пожароопасному сезону 2026 года начался в Липецкой области. Специалисты формируют Сводный план действий по предупреждению и ликвидации возгораний в лесах региона.

В документе указаны силы и средства, а также ответственные лица, которые будут координировать действия в случае возникновения ЧС на землях лесного фонда и на территориях двух государственных заповедников, расположенных в Липецкой области. Предусмотрен порядок взаимодействия с региональными структурами МЧС и УГПСС, администрациями муниципальных округов, лесопожарными формированиями соседних регионов.

В Липецкой области для ликвидации лесных пожаров готовятся к эксплуатации девять специализированных лесопожарных станций и три отдельных пожарных поста. Все оснащены инвентарём, оборудованием, снаряжением и пожарной техникой – от лопат до БПЛА. Спецтехника и автоцистерны – системой спутниковой навигации, что повышает оперативность и координацию между различными подразделениями и службами при тушении лесных пожаров, отметили в региональном минлесхозе.

«Леса – это ценность и достояние региона, которое необходимо беречь. Для этого мы выстраиваем систему профилактики пожаров, основанную на заблаговременном планировании, техническом оснащении и слаженной работе всех служб. Каждая лесопожарная станция, единица техники и проведённое учение повышают готовность к пожароопасному периоду, обеспечивая безопасность населения и сохранность лесных массивов Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.