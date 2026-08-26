Символ единства и тепла

У школы №2 п. Добринка к новому учебному году появился яркий арт-объект размером 175 см на 200 см и сразу стал точкой притяжения. На нём тёплые слова: «Я люблю МБОУ СОШ №2», а вокруг — орнамент, сплетённый из народных узоров. Так в художественном образе живёт нынешний Год единства народов России.

Идею ещё в прошлом учебном году предложила директор учреждения Надежда Сергеевна Каширская, а мастера воплотили её в жизнь к наступающему 1 сентября.

Теперь этот арт-объект не просто украшение, а символ общности, который будет встречать ребят и напоминать им: здесь ценят дружбу, единство и тепло.