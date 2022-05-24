28 мая в Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района пройдёт туристический событийный фестиваль «Сиреневый рай». Руководитель области поддерживает такие акции. «Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории, — отмечает Игорь Артамонов. – Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции».

Гости смогут принять участие в экскурсии по дендропарку, фотоссесиях в одной из шести оригинальных фотозон, мастер-классах по изготовлению «сиреневого» принта на одежде или сумке, каллиграфии или фотосъемке пейзажа.

Уже 95 лет дендрологический парк ЛОСС сохраняет статус уникальной кладовой ценных деревьев и кустарников, занимается обогащением растительного мира, привлекает своей первозданной красотой всех любителей природы. С 1996 года ЛОСС гордо несет статус особо охраняемой территории – здесь хранится ценнейший генофонд элитных декоративных культур. Сейчас в дендропарке на площади 542 гектара собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Только сортов сирени здесь выращивают около 100. Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, были выращены на Мещерской лесостепной станции.