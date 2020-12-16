Система 112 в Липецкой области отмечает юбилей

Системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Липецкой области исполнилось пять лет. Сотрудников службы поздравили заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и начальник регионального управления административных органов Алексей Дуванов. Они наградили специалистов за образцовое исполнение служебных обязанностей почётными грамотами и благодарностями.

Александр Рябченко поблагодарил всех работников системы, подчеркнув, что за несколько лет для безопасности граждан региона им удалось сделать многое. Особым поводом для гордости является то, что за этот период благодаря своевременному направлению служб экстренного реагирования оказана помощь в спасении свыше 13 тысяч жизней граждан.

Как отметил Алексей Дуванов, при постоянно возрастающем количестве поступающих обращений от граждан (со 158 тысяч в 2016 году до 650 тысяч в 2020 году) на 73,8% стало меньше хулиганских проявлений, на 38% – фактов детской шалости, на 12,5% – необоснованных вызовов. За последний год на 40,9% возросло число обращений, где действительно требовалось участие экстренных оперативных служб, что свидетельствует о повышении доверия жителей области.

Среди дальнейших перспектив в развитии региональной Системы 112, о которых рассказал руководитель учреждения Александр Герман, интеграция с дежурными частями полиции, внедрение мобильного приложения, создание доступной среды для людей с ограниченными вербальными возможностями.

Липецкая область в числе первых в Российской Федерации приступила к созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». За пять лет в составе региональной Системы 112 появились два центра обработки вызовов, расположенных в областном центре, во всех муниципалитетах к ней подключили дежурно-диспетчерские службы, а также службы пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, «Антитеррор», ЦУКC ГУ МЧС России по Липецкой области, аварийные службы газовой сети.

«Безопасность населения – общая задача органов власти и ряда служб. Зачастую секунды оказываются решающими, поэтому своевременное реагирование на экстренные ситуации крайне важно для спасения жизней», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Позвонить на «112» можно из любой точки Липецкой области и вызов будет принят, при этом при наборе номера сначала определяется географическое положение телефона, с которого был совершен вызов, далее звонок направляется операторам Системы, которые могут принять и обработать вызов не только на русском, но и на английском, немецком, французском и испанском языках. Существует возможность оказания круглосуточной психологической поддержки абонентов, обратившихся по номеру «112».