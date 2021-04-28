Реализация федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2019-2020 годах позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Липецке более чем на 10 тыс. тонн. Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов региона.

Там добавили, что на Комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» 26 апреля обсуждалась реализация нового федерального проекта «Комплексная система мониторинга окружающей среды». В его рамках будет создан программный комплекс «Экомониторинг», определены методики расчета показателей состояния окружающей среды. Доступ к системе «Экомониторинг» будет предоставлен населению, органам госвласти, местного самоуправления, а также хозяйствующим субъектам.

Задача по формированию информационной системы качества атмосферного воздуха, поставленная на федеральном уровне, уже реализуется в Липецкой области. В настоящее время в регионе действуют 10 стационарных постов наблюдения, в 2020 году два из них были обновлены и модернизированы. В текущем году работа продолжается, закуплено восемь экологических постов на сумму более 20 млн рублей. Четыре уже установлены в производственных районах Липецка: на улицах Гастелло, Ферросплавная, Краснозаводская, Спартака.

По словам экспертов, стационарные экологические посты позволяют оперативно наблюдать за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилых массивов, районов, прилегающих к территории предприятий с вредными выбросами. При этом акцент сделан на основной маркер загрязнения – концентрации сероводорода в атмосферном воздухе, превышение которого вызывают наибольшее количество обращений жителей города из-за специфического запаха.

Автоматизированное оборудование позволяет не только определять массовые концентрации сероводорода в атмосферном воздухе, но и направление, скорость ветра, температуру, относительную влажность атмосферного воздуха, атмосферное давление, интенсивность осадков – все факторы, влияющие на достоверность сведений. Система дает возможность собирать, регистрировать и в онлайн-режиме передавать полученные данные, которые поступают в государственную экологическую лабораторию. В случае фиксации превышений допустимых концентраций информация передается экологам для принятия мер административного реагирования.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными».