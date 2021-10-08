Система оплаты проезда восстановлена. Жители региона снова могут пользоваться транспортными картами старого образца. Центры «Мои документы» прекращают прием заявлений на возврат денежных средств со старых транспортных карт. Все документы, как и прежде принимают в агентстве автомобильного транспорта.

Из-за сбоя в системе безналичной оплаты проезда владельцы транспортных карт старого образца потребовали вернуть денежные средства. Из-за этого на автовокзале Липецка образовалась очередь. Чтобы снять напряжение, большую часть клиентов, а это 140 тысяч льготников, взяли на себя МФЦ. Было принято более 1,6 тыс. заявлений.

Одновременно оформляли транспортные карты нового образца льготным категориям граждан или привязывали льготу к банковской карте, что привело к увеличению потока клиентов в 10 раз. Все это потребовало дополнительных ресурсов. Центры занятости, учреждения соцзащиты, управление соцполитики региона, аппарат управления МФЦ направили своих специалистов городским отделам МФЦ. Помогали и студенты педуниверситета и РАНХиГС. Многодетным семьям льготные транспортные карты оформляли в детских садах. Специалисты МФЦ посетили 9девять дошкольных учреждений. Уже выдано больше 200 электронных документов.

Благодаря слаженной работе управления соцполитики больше 30 тысяч человек льготных категорий уже перешли на новую систему оплаты проезда. Остальных в офисах «Мои документы» ждут до конца года. С января 2022 года оплачивать проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью транспортной карты нового образца или банковской карты, к которой привязана льгота.