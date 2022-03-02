Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление об отмене в регионе системы QR-кодов. Документ вступит в силу после опубликования на портале правовой информации.

QR-коды действовали в регионе с 25 октября 2021 года. Они были необходимы для посещения торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий, для заселения в гостиницы. Теперь посещение этих учреждений свободное, но при этом сохраняется масочный режим.