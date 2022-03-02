В регионе

Система QR-кодов отменяется в Липецкой области

52 минуты назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление об отмене в регионе системы QR-кодов. Документ вступит в силу после опубликования на портале правовой информации.

QR-коды действовали в регионе с 25 октября 2021 года. Они были необходимы для посещения торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий, для заселения в гостиницы. Теперь посещение этих учреждений свободное, но при этом сохраняется масочный режим.

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