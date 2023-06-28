Новейшие технологии пришли в Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. Здесь внедряется система «Умный дом», которая должна помочь подопечным и сотрудникам. Сделать их жизнь и работу безопаснее и комфортнее.

«Умный дом» — это комплекс разработок и устройств, который включает в себя датчики, браслеты, голосовой помощник и многое другое. Так, круглосуточно оценивается состояние проживающего, а если жизненные показатели отклоняются от нормы, сигнал незамедлительно поступает сотрудникам интерната. «Умный дом» может регулировать температуру в палате, влажность воздуха, радиатор. При необходимости проветрит комнату, не открывая окно. С помощью голосовых команд можно открыть или закрыть жалюзи и шторы, отрегулировать режим ночника, включить и выключить телевизор, вызвать сотрудника.

«Забота о престарелых и людях с ограниченными возможностями здоровья — один из показателей развитого и гуманного общества. В Липецкой области большое внимание уделяется работе с этими категориями жителей. Развивается система социальной службы, а проживание в стационарных учреждениях ежегодно улучшается», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Комната с системой «Умный дом» оборудована функциональной кроватью, сенсорной сантехникой, удобной мебелью и бытовой техникой. В случае коммунальной аварии подача воды отключается автоматически.