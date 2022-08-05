Очередной этап расширения региональной системы видеонаблюдения в Липецке завершил «Ростелеком». Работы проводились по заказу управления цифрового развития Липецкой области в рамках проекта «Безопасный город». В июле специалисты компании установили и подключили к единой платформе 600 устройств. В целом количество камер в системе увеличилось до 5600, большая часть из которых работает в Липецке и Ельце. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%.

«Наша команда всего за пару лет сумела сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации среди российских регионов, – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. – Это не просто красивые слова и рейтинги. Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней, а процесс оказания государственных услуг быстрее. Создание региональной платформы видеонаблюдения с «Ростелекомом» – один из таких флагманов».

Развитие системы на совещании с начальником управления цифрового развития Липецкой области Станиславом Корниенко обсудила руководитель управления организации продаж «Центр» подразделения по цифровым регионам «Ростелекома» Елена Матвеева. «При относительно небольших вложениях мы делаем систему топ-уровня, – отметил Станислав Корниенко. – Похвастаться подобной могут города вроде Казани и Красноярска, где проект удалось реализовать благодаря крупным событиям, например, Универсиаде. Специалисты «Ростелекома» работают с нами по сервисной модели – как инсталлируют новые камеры, так и занимаются обслуживанием. Это позволяет подогнать систему под наши нужды».

В этом году в Липецке опробовали подход «Безопасный район» для 8-12 микрорайонов. На въездах установили специальные узконаправленные устройства, которые позволяют распознавать лица людей и номера машин. Они помогают идентифицировать участников происшествий при попытке проникнуть в жилой массив.

«Наша работа с правительством региона позволила обеспечить безопасность для максимального числа липчан как в повседневной жизни, так и на крупных мероприятиях, таких, как День города, – сказал директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов. – Именно наши камеры были установлены на всех пунктах пропуска на главную праздничную площадку Липецка и помогли полиции и спасательным службам следить за порядком».

«Ростелеком», являясь партнером проекта «Безопасный город» в Липецкой области, создал и перевел на сервисную модель действующую систему видеонаблюдения в 2020 году. Качество обрабатываемых видеоизображений было улучшено, а срок их хранения увеличился с 7 до 30 дней. Эта система видеонаблюдения и стала основой для создания региональной платформы видеоаналитики и фотовидеофиксации на территории Липецкой области. Камеры используют в работе, в первую очередь, органы правопорядка и городские власти. Технологии «Ростелекома» сейчас помогают раскрывать 68% от общего количества преступлений. Кроме того, доступ к трансляции на сайте camera.lipetsk.ru имеют все жители Липецкой области бесплатно.

Это не единственный проект «Ростелекома» и правительства Липецкой области в рамках концепции «Умный город». Также к Дню города «Ростелеком» оснастил цифровыми сервисами первую в региональном центре «умную остановку» и «умную опору» с зарядкой для электроавтомобилей. Ее за свой счет изготовила и установила компания «Унифон» – липецкий производитель домофонов и систем безопасности.