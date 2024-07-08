Крупный участок сети водоотведения меняют в Данкове. Существующая магистраль длиной в более чем 2 километра и действующая канализационно-насосная станция №4 устарели и не выдерживают возросшей на них нагрузки. На обновление коммуникаций направлено 79 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Основные работы ведутся на одной из самых старых улиц Данкова — улице Льва Толстого. Сети здесь были проложены в 60-х годах XX века, тогда же появились дома. Они строились как временное жилье для рабочих. Сейчас город растет, растут потребности в развитой жилищно-коммунальной инфраструктуре.

Более 50% всех необходимых работ уже завершены. Помимо замены сетей на улице Льва Толстого, в рамках проекта их переключат к уже реконструированной канализационно-насосной станции №3, а прежнюю канализационно-насосную станцию демонтируют. Всё это позволит повысить мощность и улучшить качество водоотведения почти у 3,5 тысяч жителей города.

«Это не единственный крупный коммунальный проект в Данкове. В рамках специальных казначейских кредитов в городе реконструируют канализационную насосную станцию. В прошлом году Липецкой область из федерального бюджета получила 1,3 миллиарда рублей. Заявка региона была одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Также на выделенные средства реконструируют очистные сооружения в городе Грязи и в посёлке Агроном Лебедянского района, в Липецке — системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района ЛТЗ», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.