Выступая на сессии облсовета с ежегодным отчётом, губернатор региона Игорь Артамонов особое внимание уделил модернизации системы образования и профессиональной ориентации молодёжи. Для профориентации школьников в области созданы Яндекс.Лицей, шесть «Кванториумов», два «It-куба», 19 площадок «It-bit», 166 Точек роста, Центр поддержки одарённых детей, профильные вузовские классы. Для обучения по востребованным специальностям в системе среднего профобучения работают четыре образовательных кластера, 35 мастерских, Центр опережающей профподготовки, Колледж искусственного интеллекта.

Последние несколько лет вузы, колледжи и техникумы адаптируют номенклатуру набора студентов под запросы экономики, взаимодействуют с предприятиями. А с 2024 года все выпускники вузов и учреждений СПО Липецкой области получат карьерного консультанта, который поможет трудоустроиться.

«Экономика региона показывает активный рост. Только за последние пять лет в области появилось 45 новых предприятий, а число рабочих мест стало больше на 10 тысяч. Это хорошие показатели, но мы должны помнить про стратегию кадровой политики, чтобы школьники ориентировались на профессии, которые нужны региону», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Также в ходе отчёта отмечено, что за 2019-2023 годы на строительство и ремонт школ и учреждений дошкольного образования в регионе направлено 7,8 млрд рублей. Построено 18 детских садов и 10 школ, отремонтировано и оснащено 16 детсадов и 118 школ. В 2014-2018 годах финансирование на аналогичные цели составило 4,6 млрд рублей.