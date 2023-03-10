Резкое повышение температуры воздуха и обильное таяние снега стало причиной подъёма уровня воды в реках ряда районов Липецкой области. Вопросы, связанные с паводком, сегодня обсудили участники совещания, которое провёл первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко. Оно состоялось в областном управлении МЧС России. По видеосвязи в нём приняли участие главы районов, где уже зафиксированы случаи подтопления и где они только прогнозируются.

Руководители муниципалитетов доложили о текущей ситуации.

На сегодняшний день в Задонском районе из-за подъёма уровня воды в реках Дон и Снова закрыто движение по двум переправам – в окрестностях сёл Замятино и Засновка. Как рассказал глава района, ситуация была спрогнозирована заранее, к ней подготовились, проинформировали жителей. Продукты в сёла доставляют через альтернативные пути. Подтоплений жилых домов не зафиксировано.

В Воловском районе закрыт проезд по низководному мосту через реку Олым рядом с деревнями Никольское и Володаровка. Объезд – через территорию Тербунского района. О паводке жителей предупредили заранее под роспись. В населённых пунктах есть запасы продуктов и лекарств.

В Лебедянском районе коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Из-за осадков и тающего снега в городе есть подтопленные улицы. Как сообщил глава района Роман Ченцов, такую ситуацию прогнозировали и готовились к ней. Сейчас выведена вся имеющаяся техника, коммунальщики выполняют поставленные задачи практически круглосуточно – вывозят оставшийся в городе снег, откачивают воду, где это требуется.

Глава Елецкого района Олег Семенихин сообщил, что сегодня выезжал в село Аргамач-Пальна, где тоже из-за паводка закрыли движение по автомобильному мосту. Руководитель муниципалитета встретился с жителями, пояснил, что ситуация полностью контролируется и после снижения уровня воды будет проведено полное восстановление переправы, если выявят какие-то повреждения.

Из села Ситовка Липецкого района поступила информация о подтоплении придомовой территории и участка дороги. Службы оперативно отреагировали. Были проложены отводные траншеи, проведена откачка воды. Уровень воды в этом месте стабильно снижается.

В ближайшие дни прогнозируется подъём воды реке Олым в Долгоруковском районе. Жилые дома в зону подтопления не попадают. Пути для проезда машин экстренных служб и подвоза продуктов есть. Существует вероятность, что в Лебедянском районе поднимется вода в реке Дон в окрестностях села Черепянь. В муниципалитете ведётся постоянный мониторинг. Организован пожарно-спасательный пост, где круглосуточно дежурят специалисты. В случае подтопления переправы скорая помощь, полиция и энергетики попадут в село по альтернативному маршруту.

Первый вице-губернатор Александр Рябченко отметил, что обстановка контролируемая, имеются необходимые силы и средства для оперативного реагирования. Главам районов первый заместитель руководителя региона поручил держать ситуацию на постоянном контроле и сделать особый акцент на работе с населением.

«Профилактическую работу с населением необходимо усилить. Жители должны быть проинформированы о возможном паводке, об альтернативных маршрутах. Необходимо узнать, нужна ли кому-то адресная помощь и оказать её. И, конечно, особое внимание мониторингу. О любом изменении ситуации необходимо сообщать незамедлительно», – сказал Александр Рябченко.

Участвовавшие в совещании представители липецкой метеослужбы сообщили, что в целом ситуация с паводком в Липецкой области в этом году стабильная. Более того, из-за малого количества снега подъём воды в крупных реках ожидается ниже значений прошлых лет.