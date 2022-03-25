Сегодня, 25 марта, в администрации Липецка прошло заседание городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В совещании, которое провела вице-мэр Ирина Артемова, приняли участие руководители предприятий и организаций областного центра. Основной темой встречи стал вопрос взаимодействия службы занятости с работодателями в новом формате, а также организация летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних.

Директор липецкого Центра занятости населения Мария Маслакова доложила о ситуации на рынке труда и рассказала о новом формате взаимодействия службы с работодателями. В 2021 году центр занятости населения региона начала модернизацию, чтобы превратиться в реальную HR-службу на государственном уровне. Из 20 самостоятельных юридических лиц, которые работали в каждом муниципальном районе, создано единое учреждение. В его состав входят пять филиалов и 15 отделов. По состоянию на 25 марта численность безработных в Липецке составила 856 человек, что на 44% меньше, чем в прошлом году. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,31% против 0,71%. Помощь в вопросах профессионального информирования получили более трех тысяч граждан, в том числе 1 600 учащихся. Для расширения базы соискателей заключены соглашения с сайтами HeadHunter и Работа.ру.

Кроме того, Мария Маслакова обратила внимание работодателей на изменения во взаимодействии работодателей и службы занятости населения. Так, например, нововведения коснулись порядка приема на работу безработного гражданина. С нового года работодатель обязан сообщать Центру занятости о трудоустройстве человека, направленного службой через Портал «Работа России». Также она напомнила о возможности получения субсидий.

Второй вопрос был посвящен организации летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних. Мария Маслакова сообщила, что в 2021 году городская служба занятости заключила с работодателями 447 договоров на предоставление рабочих мест для несовершеннолетних, по которым были трудоустроены 1129 подростков, что позволило выполнить целевой показатель на 105%. Всего муниципальными бюджетными учреждениями трудоустроено 1030 школьников, что составляет 91% от всех трудоустроенных через службу занятости. В 2022 году практика трудоустройства в муниципальных учреждениях будет продолжена. Уже сегодня департаментом образования сформирована база данных несовершеннолетних, желающих работать летом вне образовательных учреждений — это около 1000 учащихся.

— Мы призываем работодателей к активному участию в организации временных рабочих мест для школьников. Совместными усилиями мы должны принять меры, чтобы все подростки, желающие поработать летом, получили рабочие места. Просим сообщить в центр занятости о своем согласии принять на работу старшеклассников на время каникул, — обратилась к руководителям предприятий Ирина Артемова.

Затронули на заседании и вопрос участия работодателей города в региональном проекте «Формирование стратегической потребности региона в кадрах». В рамках которого продолжается работа по наполнению информационной системы мониторинга и прогнозирования кадровой потребности. Заместитель начальника управления социальной политики области Елена Походаева совместно с начальником отдела Дирекции по персоналу НЛМК Виолой Матросовой, сообщили, что интернет-ресурс позволит отражать потребности в специалистах предприятий региона, что важно для учебных учреждений, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. Проект поможет работодателям прогнозировать профицит и дефицит трудовых ресурсов, подскажет, когда и по каким направлениям проводить переобучение и переквалификацию своих работников. Информацию о проекте администрация города уже направила в более чем 700 субъектов бюджетной и внебюджетной сферы. Сегодня в системе зарегистрировано 416 организаций города с охватом 88 390 работников.