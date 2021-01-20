В администрации Липецкой области отвергли обвинения в свой адрес о бездействии в ситуации с рекой Усмань. Ранее в ее акватории выявили гибель рыбы.

По предварительной версии виновниками загрязнения водного объекта являются юридические лица ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». В отношении водоканала и агрокомплекса проводятся проверочные мероприятия с привлечением специалистов ЦЛАТИ, сообщалось пресс-службой Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.





Последовавший сегодня комментарий областной администрации относительно данной ситуации, видимо, стал ответом на обвинения, которые распространили местные телеграм-каналы. В администрации их сочли беспочвенными.

“После обращения жителей по вопросу замора рыбы в реке Усмань были незамедлительно приняты меры: специалисты неоднократно выезжали на место, аккредитованной государственной экологической лабораторией были отобраны пробы воды”, – говорится в сообщении официального телеграм-канала региональной администрации. – “С 23 декабря 2020 года (подтверждается по требованию Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры областными экологами) проводится внеплановая проверка предприятия – возможного источника негативного воздействия на окружающую среду.

По окончании проверки будут сделаны выводы о соответствии деятельности предприятия природоохранному законодательству.

По факту гибели водных биологических ресурсов и загрязнения реки Усмань надзорные мероприятия проводит Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора”.