Сказки о цветах, птицах и насекомых из Красной книги Липецкой области – произведения липецкой писательницы Тамары Алексеевой – уже давно завоевали любовь местных читателей. Но теперь признание вышло за рамки региона: создательница экологических сказок стала обладателем премии имени Архипа Куинджи от двух украинских организаций – как писатель и как художник за оформление сказок. Это знак признания, который вручается «за поэтизацию природы, флоры и фауны», рассказали в управлении и природных ресурсов Липецкой области.

В свое время идею о создании цикла сказок для детей поддержало управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, активно участвуя в редактуре, выпуске и распространении книг. Теперь произведения о липецкой природе, уникальных экземплярах цветов и птиц нашего края читают школьники не только России, но и других стран.

Герои книг Тамары Алексеевой – редкие птицы, насекомые, цветы, находящиеся под угрозой исчезновения. С ними происходят веселые и удивительные приключения.

«Среди основополагающих основ, бесспорных ценностей, которые вдохновляют человека, природе принадлежит одно из первых мест. Диалог человека и окружающей среды не смолкает ни на минуту, в том числе благодаря таким интересным, уникальным проектам, которые воспитывают экологически сознательного гражданина, формируют экологию души подрастающего поколения», – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина.