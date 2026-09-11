Сказочная красна девица из Липецкой области проведет участников МФМ-2026 по сказкам мира

Интерактивный портал в мир легенд и былин откроет Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» на Международном фестивале молодёжи – 2026, который пройдет с 11 по 17 сентября. Масштабная игровая программа «Сказки мира» объединит тысячи участников из разных стран, которые найдут общие древние архетипы и точки соприкосновения культур. Помогать им в этом будут 80 профессиональных богатырей и красных девиц – опытных тренеров команд из 29 регионов России, включая Евгению Могиреву – яркого представителя Липецкой области. Ей, как выпускнице «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», предстоит работать с международными командами по 6-12 человек и создавать среду, в которой участники будут не просто слушать, а проживать сказку.

«Сказки мира» – это культурный мост, по которому пройдут участники из 191 страны, где они смогут увидеть, насколько близки друг другу традиции разных народов. Программа реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Больше 30 тематических станций на площадке «Екатеринбург-Экспо» стилизуют под сюжеты сказок народов мира. Участников ждет настоящий квест: им предстоит перетаскивать «лесные дары» длинными палками, как герой татарского эпоса Шурале, вызволять Елену Прекрасную, проплыть на лодке Вяйнямёйнена из карело-финского эпоса и даже штурмовать четырехметровую стену-крепость. После этого участники оформят флаг дружбы и благодарности – на большом полотнище на родном языке напишут «Спасибо, Россия, спасибо, Фестиваль!». Отдельной частью программы станут костюмерные и фотозоны, где разрешат примерить костюмы народов России и сыграть в настольные игры Русского Севера.

Международный фестиваль молодёжи – 2026 пройдет под девизом «Следуй за мечтой» и станет пространством для международного диалога, объединения народов и презентации российских проектов и практик. МФМ-2026 соберет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны: пять тысяч россиян и пять тысяч иностранных участников. Еще к программе Фестиваля присоединится тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет. МФМ-2026 пройдёт в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Эпос – это не просто часть прошлого, это важнейшая часть культурного кода. Изучая его, лучше понимаешь людей разных национальностей. И в целом это интересно и увлекательно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.