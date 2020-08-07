Сказочный городок для детей открылся в Измалковском районе

Новую детскую площадку построили в селе Полевые Локотцы Измалковского района. Спортивно-игровые комплексы расположились на территории площадью около 500 квадратных метров, сообщает региональное управление ЖКХ.

Горки, качели, лесенки, карусель установлены на мягком безопасном покрытии из резиновой крошки. Всё яркое и красочное. К площадке ведёт дорожка, вымощенная жёлтой плиткой. На беседке и спинках лавочек изображены сказочные герои. Территория огорожена, вход на украшают цветочные кашпо на узорных металлических стойках.

Городок для местной детворы возвели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На устройство спортивно-игровой площадки было направлено 1,7 млн рублей. Из них 1,4 млн рублей – средства областного бюджета.

«Улучшение жизни населения в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти, — подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — Благоустройство сёл и деревень ведётся в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти».