Общество

Сколько добринцев привились от коронавируса?

14 минут назад
6 посмотрели

По данным ГУЗ «Добринская ЦРБ» на 22 марта в Добринском районе 1893 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

1380 человек полностью завершили курс вакцинации.

Из них:

  • 97 — представители предприятий АПК,
  • 132 — работники медорганизаций,
  • 81 — сотрудники учреждений образования,
  • 62 — работники сферы обслуживания,
  • 34 — сотрудники социальной сферы,
  • 49 — офисные служащие,
  • 14 — лица, представляющие силовые структуры,
  • 4 — студенты,
  • 970 — лица старше 60 лет,
  • 249 — лица с хроническими заболеваниями,
  • 201 — прочие группы населения.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments