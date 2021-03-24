По данным ГУЗ «Добринская ЦРБ» на 22 марта в Добринском районе 1893 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

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