По данным ГУЗ «Добринская ЦРБ» на 22 марта в Добринском районе 1893 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса.
1380 человек полностью завершили курс вакцинации.
Из них:
- 97 — представители предприятий АПК,
- 132 — работники медорганизаций,
- 81 — сотрудники учреждений образования,
- 62 — работники сферы обслуживания,
- 34 — сотрудники социальной сферы,
- 49 — офисные служащие,
- 14 — лица, представляющие силовые структуры,
- 4 — студенты,
- 970 — лица старше 60 лет,
- 249 — лица с хроническими заболеваниями,
- 201 — прочие группы населения.