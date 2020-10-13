Сколько липчан привлекли к ответственности за неношение маски в общественных местах с 1 октября?

В суды Липецкой области поступило 300 материалов о привлечении граждан к ответственности за неношение маски в общественных местах

С 1 октября 2020 года в суды Липецкой области поступило 300 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Граждане привлекались к ответственности за неношение маски в общественных местах: в магазинах, в транспорте и т.п.

В настоящее время рассмотрено 36 таких дел. 244 ожидают своего рассмотрения. 20 материалов возвращены уполномоченным органам в связи с выявленными недостатками. Штрафы назначены 10 нарушителям. 26 граждан наказаны в виде предупреждения. Суммы штрафов в настоящее время колеблются от 1 до 3 тысяч рублей. Напомним, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц.

Также с начала сентября 2020 года в суды области поступило 18 материалов на граждан, которые, прибыв из зарубежных стран, своевременно не прошли обязательное лабораторное исследование на COVID-19 либо своевременно не передали сведения о результатах тестирования в органы Роспотребнадзора. 4 человека привлечены к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Ими оказались жители г. Ельца и Грязинского района. Всем четырём гражданам назначены штрафы в размере 15 тысяч рублей каждому, говорится в сообщении пресс-службы Липецкого областного суда.