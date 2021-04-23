hh.ru и ЦИАН составили рейтинг российских городов, жители которых могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. На первом месте оказались Челябинск, Оренбург и Саратов – в этих городах накопить на покупку собственного жилья можно за пять лет. В Липецке – за семь лет. Дольше всего придется копить жителям Москвы – 18 лет.
Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и лидер онлайн-недвижимости России ЦИАН проанализировали финансовые возможности российских работников по покупке квартиры и накоплениям на первоначальный взнос по ипотеке. В рамках исследования был составлены рейтинги городов, жители которых могут быстрее всего купить квартиру в своем городе и в Москве исходя из предлагаемых зарплат.
В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам в различных городах страны, данные ЦИАН по средней стоимости 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в столице и городах страны, по средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах, установленные Правительством РФ на 2021 года. Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры.
При средней предлагаемой зарплате в 37 тысяч рублей и средней стоимости 1-комнатной квартиры в 2,21 миллиона рублей, жители Липецка смогут накопить на свое жилье за 7 лет. В среднем столько же придется копить жителям других городов, вошедших в рейтинг. На первоначальный взнос по ипотеке (331,5 тысяч рублей) сотрудникам липецких компаний придется откладывать деньги год. А вот чтобы купить 1-комнатную квартиру за 9,7 миллионов рублей в Москве, придется копить 31 год. На первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в Москве липчанам потребуются 5 лет.
«Быстрее всего накопить на собственную квартиру в Липецке получится у представителей высшего менеджмента, госслужащих, а также у тех, кто работает в сфере строительства и недвижимости. При текущих зарплатах им потребуется на это пять-шесть лет. Больше восьми лет придется копить начинающим специалистам и административному персоналу», – отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
В числе российских городов по скорости накоплений на покупку 1-комнатной квартиры выделяются Челябинск и Саратов: высший менеджмент, работающие в автомобильном бизнесе, в могут позволить купить жилье в своем городе уже спустя 3 года после того, как начнут откладывать большую часть зарплаты, а на сбор денег для первоначального взноса по ипотеке им потребуется всего от 6 месяцев до года. Дольше всех – 18 лет – придется копить на квартиру в своем городе госслужащим во Владивостоке. В подавляющем числе городов, кроме Москвы, на первоначальный взнос по ипотеке потребуется копить от одного до двух лет.
На покупку 1-комнатной квартиры в Москве быстрее всех при текущих зарплатных предложениях накопят работники сферы добычи сырья из Хабаровска – им потребуется 13 лет. На год-два дольше придется копить высшему менеджменту из Санкт-Петербурга и также работникам сферы добычи сырья из Иркутска, Красноярска, Краснодара и Уфы. Максимально долгий срок – почти 50 лет – придется откладывать деньги на столичную недвижимость страховщикам в Кирове и работникам сферы добычи сырья в Ульяновске.
|Город
|Сколько копить на покупку 1-комнатной квартиры в своем городе, годы
|Сколько копить на первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в своем городе в ипотеку, годы
|Сколько копить на покупку 1-комнатной квартиры в Москве, годы
|Сколько копить на первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в ипотеку в Москве, годы
|Челябинск
|5
|1
|27
|4
|Оренбург
|5
|1
|28
|4
|Саратов
|5
|1
|28
|4
|Ульяновск
|6
|1
|29
|4
|Волгоград
|6
|1
|27
|4
|Рязань
|6
|1
|27
|4
|Киров
|6
|1
|32
|5
|Тольятти
|6
|1
|34
|5
|Омск
|6
|1
|26
|4
|Астрахань
|6
|1
|29
|4
|Пермь
|7
|1
|28
|4
|Ростов-на-Дону
|7
|1
|26
|4
|Ярославль
|7
|1
|30
|4
|Краснодар
|7
|1
|23
|3
|Липецк
|7
|1
|31
|5
|Кемерово
|7
|1
|31
|5
|Ижевск
|7
|1
|31
|5
|Самара
|7
|1
|28
|4
|Уфа
|7
|1
|23
|3
|Воронеж
|7
|1
|26
|4
|Махачкала
|7
|1
|29
|4
|Красноярск
|7
|1
|25
|4
|Екатеринбург
|8
|1
|23
|3
|Пенза
|8
|1
|31
|5
|Тюмень
|8
|1
|22
|3
|Новосибирск
|8
|1
|24
|4
|Барнаул
|8
|1
|33
|5
|Иркутск
|8
|1
|23
|3
|Томск
|9
|1
|29
|4
|Хабаровск
|9
|1
|22
|3
|Нижний Новгород
|9
|1
|26
|4
|Казань
|11
|2
|25
|4
|Владивосток
|12
|2
|21
|3
|Санкт-Петербург
|12
|2
|19
|3
|Москва
|18
|3
|18
|3