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Сколько нужно копить на квартиру в Липецке?

2 часа назад
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hh.ru и ЦИАН составили рейтинг российских городов, жители которых могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. На первом месте оказались Челябинск, Оренбург и Саратов – в этих городах накопить на покупку собственного жилья можно за пять лет. В Липецке – за семь лет. Дольше всего придется копить жителям Москвы – 18 лет.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и лидер онлайн-недвижимости России ЦИАН проанализировали финансовые возможности российских работников по покупке квартиры и накоплениям на первоначальный взнос по ипотеке. В рамках исследования был составлены рейтинги городов, жители которых могут быстрее всего купить квартиру в своем городе и в Москве исходя из предлагаемых зарплат.

В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам в различных городах страны, данные ЦИАН по средней стоимости 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в столице и городах страны, по средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах, установленные Правительством РФ на 2021 года. Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры.

При средней предлагаемой зарплате в 37 тысяч рублей и средней стоимости 1-комнатной квартиры в 2,21 миллиона рублей, жители Липецка смогут накопить на свое жилье за 7 лет. В среднем столько же придется копить жителям других городов, вошедших в рейтинг. На первоначальный взнос по ипотеке (331,5 тысяч рублей) сотрудникам липецких компаний придется откладывать деньги год. А вот чтобы купить 1-комнатную квартиру за 9,7 миллионов рублей в Москве, придется копить 31 год. На первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в Москве липчанам потребуются 5 лет.

«Быстрее всего накопить на собственную квартиру в Липецке получится у представителей высшего менеджмента, госслужащих, а также у тех, кто работает в сфере строительства и недвижимости. При текущих зарплатах им потребуется на это пять-шесть лет. Больше восьми лет придется копить начинающим специалистам и административному персоналу», – отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

В числе российских городов по скорости накоплений на покупку 1-комнатной квартиры выделяются Челябинск и Саратов: высший менеджмент, работающие в автомобильном бизнесе, в могут позволить купить жилье в своем городе уже спустя 3 года после того, как начнут откладывать большую часть зарплаты, а на сбор денег для первоначального взноса по ипотеке им потребуется всего от 6 месяцев до года. Дольше всех – 18 лет – придется копить на квартиру в своем городе госслужащим во Владивостоке. В подавляющем числе городов, кроме Москвы, на первоначальный взнос по ипотеке потребуется копить от одного до двух лет.

На покупку 1-комнатной квартиры в Москве быстрее всех при текущих зарплатных предложениях накопят работники сферы добычи сырья из Хабаровска – им потребуется 13 лет. На год-два дольше придется копить высшему менеджменту из Санкт-Петербурга и также работникам сферы добычи сырья из Иркутска, Красноярска, Краснодара и Уфы. Максимально долгий срок – почти 50 лет – придется откладывать деньги на столичную недвижимость страховщикам в Кирове и работникам сферы добычи сырья в Ульяновске.

ГородСколько копить на покупку 1-комнатной квартиры в своем городе, годы Сколько копить на первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в своем городе в ипотеку, годыСколько копить на покупку 1-комнатной квартиры в Москве, годы Сколько копить на первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в ипотеку в Москве, годы
Челябинск                 5                   1                27                   4  
Оренбург                 5                   1                28                   4  
Саратов                 5                   1                28                   4  
Ульяновск                 6                   1                29                   4  
Волгоград                 6                   1                27                   4  
Рязань                 6                   1                27                   4  
Киров                 6                   1                32                   5  
Тольятти                 6                   1                34                   5  
Омск                 6                   1                26                   4  
Астрахань                 6                   1                29                   4  
Пермь                 7                   1                28                   4  
Ростов-на-Дону                 7                   1                26                   4  
Ярославль                 7                   1                30                   4  
Краснодар                 7                   1                23                   3  
Липецк                 7                   1                31                   5  
Кемерово                 7                   1                31                   5  
Ижевск                 7                   1                31                   5  
Самара                 7                   1                28                   4  
Уфа                 7                   1                23                   3  
Воронеж                 7                   1                26                   4  
Махачкала                 7                   1                29                   4  
Красноярск                 7                   1                25                   4  
Екатеринбург                 8                   1                23                   3  
Пенза                 8                   1                31                   5  
Тюмень                 8                   1                22                   3  
Новосибирск                 8                   1                24                   4  
Барнаул                 8                   1                33                   5  
Иркутск                 8                   1                23                   3  
Томск                 9                   1                29                   4  
Хабаровск                 9                   1                22                   3  
Нижний Новгород                 9                   1                26                   4  
Казань              11                   2                25                   4  
Владивосток              12                   2                21                   3  
Санкт-Петербург              12                   2                19                   3  
Москва              18                   3                18                   3  

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