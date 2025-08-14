Скоро в школу. В Добринском районе готовятся к новому учебному году.

Как только в школах нашего района отшумели последние звонки и выпускные балы, в них уже начали готовиться к новому учебному году. Подготовка школ к первому сентября у нас всегда проходит в период летних каникул.

До начала нового учебного года остается совсем мало времени. С первого августа специально созданная комиссия занимается приемкой школ и оценкой их готовности. Каждая школа тщательно проверяется членами комиссии.

Внимание уделяется каждой мелочи, а также соблюдению мер антитеррористической и противопожарной безопасности, обеспечению санитарных норм. Проверяются классы, столовые, пищеблоки.

Проверены уже большинство школ и детских садов, учреждений дополнительного образования. Наша главная задача, чтобы дети 1 сентября пришли в обновленные и уютные классы, где им было бы комфортно получать знания, сообщает официальная группа администрации Добринского муниципального района.

Регулярно мы знакомим наших читателей с важной информацией из Госпабликов Добринского района, которые могут привлечь ваше внимание. Госпаблики — это официальные страницы учреждений, ведомств и муниципальных образований. От обычных сообществ во «ВКонтакте» их отличает метка «госорганизация» под названием группы.