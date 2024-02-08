Липецкая область – единственный регион в России, где во всех населённых пунктах численностью более 250 жителей построены оптоволоконные сети связи вдоль каждой улицы. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Цифровизация сельских поселений». Он реализуется по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова в партнёрстве с компанией Ростелеком.

За четыре года более 400 деревень и сёл были подключены к широкополосному интернету по технологии GPON.

«Все сёла, где больше 250 жителей, мы уже подключили к оптоволоконным сетям. Дальше – населённые пункты от 100 человек. Чтобы даже в самых маленьких и отдалённых деревнях была хорошая связь, чтобы люди могли удалённо учиться и работать, оформлять госуслуги», – сообщил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что лучше станет мобильная связь. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика» в 39 сёлах появятся базовые станции с широким радиусом покрытия.

Ранее в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в регионе подключили к интернету все школы и медучреждения.