Скорпионы среди нас

Ветераны «Альтаира» старше 50 лет порадовали своих болельщиков. В заключительном домашнем матче, в рамках областного чемпионата по мини-футболу, наши земляки на стадионе «Колос» одолели грозный ФК «Елец».

Первый тайм обе команды провели в разведке. Мяч большей частью находился в центре поля, про атаки соперники не помышляли, выискивая слабые места друг у друга. Во втором тайме добринцы сразу включили скорости, проведя ряд быстрых атак, одна из которых в итоге завершилась взятием елецких ворот. Отличился наш голеадор Вадим Колесников, долгое время не выходивший на футбольное поле из-за серьезной травмы. Получив передачу с фланга, он одним движением переправил мяч в верхний угол ворот гостей. Причем сделал это пяткой. Такие действия в футболе еще называют «удар скорпиона». Последовавшие за этим атаки ФК «Елец» успеха не имели, а вот добринцы смогли развить успех. Цели достиг точный удар Игоря Апарина. Финальный свисток зафиксировал победу «Альтаира» со счетом 2:0. Теперь добринцев ждет битва с извечным соперником, липецким «Янтарем». Победитель противостояния получит титул чемпиона Липецкой области.