Субботник в сквере Энергетиков в Липецке на территории лога, который начинается от микрорайона МЖК и соединяет его с парком Победы, провели сегодня сотрудники ЛГЭК. В уборке приняли участие 50 человек, была задействована спецтехника.

Энергетики занимались сбором листвы, сухой травы, обрезкой древесно-кустарниковой растительности, а также привели в порядок охранную зону Центральной насосной станции, прилегающей к скверу. Вывезено семь КамАЗов мусора, сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК».

«Наша компания активно поддерживает мероприятия по благоустройству города, проводит субботники. Всем хочется видеть парки, скверы и дворы чистыми. Субботник – это прекрасный способ укрепления корпоративного духа и сплоченности коллектива, позитивные эмоции. Сегодняшняя уборка – это не разовая акция, порядок на прилегающих и закрепленных за предприятием территориях сотрудники проводят ежедневно. В собственности компании находятся 15 водозаборов, 103 водопроводные насосные станции подкачки, 61 канализационная насосная станция, 3 головных подстанции, 54 распределительных пункта и 862 трансформаторных подстанции, 34 котельные, – отметил первый заместитель генерального директора АО «ЛГЭК» Александр Шачнев.