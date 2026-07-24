Сквер готовится к открытию

В Добринке завершается благоустройство сквера на улице Октябрьской. Напомним, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Все пространство зоны отдыха выложено тротуарной плиткой, здесь появились лавочки и урны для сбора мусора, смонтирована система освещения. Для детворы предусмотрены качели, прочное основание для них уже установили.

Как сообщили в Добринском территориальном отделе, в эти дни строители вышли на завершающий этап работ. Он включает в себя озеленение и установку декоративных элементов.

Все необходимое для этого: живые кустарники и вазоны для цветов — на днях были доставлены в окружной центр.