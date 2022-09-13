Новый сквер «Молодежный» открылся в Усмани благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы по обновлению сквера начались весной. Всего за несколько месяцев специалисты обустроили здесь пешеходные зоны в плитке, установили малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком, а также смонтировали наружное и ландшафтное освещение. На эти цели было выделено 17 миллионов рублей.

Торжественное открытие сквера состоялось 10 сентября в рамках празднования дня Усманского района. За преображение общественного пространства в прошлом году проголосовали сами жители в рамках первого Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

«Благодаря федеральному проекту благоустраиваются различные общественные территории – парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки. Очень важно, что выбор территорий происходит при непосредственном участии наших граждан», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Константин Востриков.

Праздничные торжества в честь дня района 10 сентября также прошли и в центральном городском парке, масштабная реконструкция которого была проведена в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта. Благодаря выполненным работам в парке обустроили плоскостной фонтан, аттракционы, сцену, игровые и спортивные площадки.

«Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.