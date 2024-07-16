Символ борьбы российских бойцов за мир во всём мире скоро появится в Елецком районе. По нацпроекту «Жильё и городская среда» в деревне Хмелинец создаётся сквер памяти павших и живых участников боевых действий в локальных и антитеррористических операциях. Накануне это место посетил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Это место никого не оставит равнодушным. Здесь будут чтить наших доблестных воинов, которые станут героями для современных девчонок и мальчишек. И место подходящее – рядом школа и дворец самбо. Ученики будут помнить и знать свою историю. А спортсмены, я уверен, будут приходить сюда возложить цветы, приезжая на соревнования», – прокомментировал губернатор.

Как рассказал глава Елецкого района Олег Семенихин, скульптура будет выполнена в виде земного шара и станет символом борьбы российских бойцов за мир во всём мире.