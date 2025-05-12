Сквер Памяти участников локальных конфликтов открылся в деревне Хмелинец Елецкого района

В канун 80-летия Великой Победы в деревне Хмелинец Елецкого района торжественно открыли сквер Памяти. В церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ветераны боевых действий, общественники, школьники, местные жители.

Впервые в этом сквере возложили цветы. Красные гвоздики украсили центральную композицию общественного пространства — скульптуру земного шара, который облетают журавли. Возле шара расположились фигуры трёх воинов: это участники Афганской, Чеченской кампании и СВО. В память о них и открыли хмелинецкий сквер.

«Композиция как напоминание: мир в наших руках, но он хрупок. И защищают его не абстрактные герои, а простые парни из таких вот деревень», — подчеркнул губернатор.

Идея сквера Памяти принадлежит Сергею Бессонову. Он — участник боевых действий на Северном Кавказе, спецназовец, награждённый медалью «За отвагу». «Я терял боевых товарищей, и забыть их невозможно. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся. Эти ребята — те же журавли: улетают в небо, но при этом навсегда остаются с нами», — отметил Бессонов.

Строительство и благоустройство сквера Памяти участников боевых действий в локальных и антитеррористических операциях профинансировано из областного и местного бюджетов в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».