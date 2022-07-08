Сквер в селе Пиково Чаплыгинского района благоустроен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь заменили тротуарное и асфальтовое покрытие, малые архитектурные формы и освещение.

Также в обновленном общественном пространстве смонтировали безопасное противоскользящее покрытие, спортивное и игровое оборудование. Для юных жителей села здесь установили горки, качели, карусели и песочницу, для любителей здорового образа жизни – тренажеры и оборудование для воркаута.

Сквер станет одним из главных мест отдыха жителей. Рядом с ним расположено много социально значимых организаций, неподалеку – детский сад и Дом культуры, а также медпункт и отделение почты. «Создание комфортных условий проживания для жителей области является одной из приоритетных задач региональной власти. Мы видим необходимость, а также потребность людей в благоустройстве парков и скверов. Эти пространства становятся новыми точками притяжения людей, местами для прогулок, досуга, игр и занятий спортом», – отмечает начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

В рамках нацпроекта также ведется преображение сквера в селе Юсово Чаплыгинского района. Подрядчики уже завершили работы по обновлению покрытия в пешеходных зонах и приступили к монтажу детского игрового оборудования и малых архитектурных форм. Всего благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в Липецкой области будет благоустроено 115 общественных пространств. «Преображение и обновление городской среды, создание уютных мест отдыха в селах и деревнях очень важно для всех жителей региона. Благоустроенных общественных пространств в регионе должно стать больше. Так и будет. Вместе мы сделаем наши города и районы комфортнее», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.