“Слабой сейчас быть нельзя” – считает жена участника СВО, на время ставшая главой семьи

«СТАЛА ДЛЯ НАС СВОЕЙ»

С Ксенией нас познакомила глава Среднематренского сельского поселения Нина Гущина. Они пришли вдвоем к нам в редакцию во время очередного приезда молодой женщины из Рязани на малую родину ее мужа в Среднюю Матренку.

— Ксюша хоть и не является нашей уроженкой, но мы считаем ее своей, — говорит Нина Александровна. — Да и она сама признается, что приезжает в наше село как к себе домой. А объединила нас общая забота: ее супруг, а наш земляк Сергей Похлебин вот уже третий год исполняет свой воинский долг в зоне СВО. Вместе мы поддерживаем его, как и других наших ребят. А Ксения является для многих женщин настоящим примером того, как стать надежным тылом и помощницей для своего мужчины в непростое для всех нас время.

Сергей и Ксения когда-то встретились в Рязани, поженились через полгода после знакомства. Коренная горожанка, она сразу оценила надежного, трудолюбивого и, что очень важно, покладистого паренька из сельской глубинки. Жить молодые супруги стали в Рязани, открыли свой небольшой бизнес грузового автосервиса и магазин автозапчастей.

Но связь с малой родиной Сергей никогда не терял. И хотя его родительский дом в д. Никольское 2-е давно опустел, он по-прежнему прописан в нем и, когда есть возможность, не упускает случая, чтобы приехать в родные места уже вместе с женой.

Приезжая в отпуск, Сергей находит время вместе с Ксенией побывать на малой родине в Средней Матренке.

РОДИНА ПОЗВАЛА

— Когда в 2022 году объявили частичную мобилизацию, — рассказывает Ксения Похлебина, — Сережа заволновался: «Вдруг мне повестка придет на домашний адрес в деревне, а я не узнаю об этом». Поэтому, когда 27 октября ему позвонила из Среднематренской администрации начальник ВУС Светлана Волкова и сообщила, что нужно прибыть в военкомат, он только спросил: «Когда?». И услышал: «Завтра, в 9 часов утра уже будет отправка».

Эта ночь была, наверно, одной из самых коротких в их жизни. На долгие проводы времени не оставалось. Быстро собрали все необходимое в дорогу и уже в четыре утра вдвоем с женой выехали на машине в Липецкую область.

— Нам повезло, что мы тогда еще целый день провели вместе, — продолжает Ксения. — Старалась, как могла, поддержать Сергея. Хотя не думаю, что ему в тот момент нужны были какие-то особые слова. Настрой у мужа был нормальный.

— Сергей тогда сразу показал свою организованность и дисциплинированность, — вступила в разговор Нина Гущина. — Действовал четко, без лишних слов. Была видна его армейская закалка. Родина позвала, и он готов был выполнить любую задачу. Такие ребята, на которых всегда можно положиться, вызывают особое уважение.

Сергей, будучи опытным водителем, числится на хорошем счету в своей воинской части.

За время службы Сергей Похлебин уже трижды побывал в отпуске. И каждый раз находит время приехать в Среднюю Матренку, повидаться с земляками.

— Изменился за это время? — интересуюсь у его супруги.

— Мне кажется, он еще больше возмужал, — ответила она. — Ведь на передовой Сергею довелось побывать в разных переделках. Все это закаляет характер. Сережа — ответственный человек, к тому же водитель со стажем. Поэтому в своей части числится на хорошем счету.

На самом деле супруги Похлебины видятся даже чаще, чем это полагается по закону военнослужащему. Ксения сама ездит «за ленточку» с гуманитарной помощью, которую передают через нее в том числе односельчане Сергея и администрация Добринского района. А буквально неделю назад Ксения за свой счет отправила на фронт запчасти для машины «Урал», на которой служит ее муж.

Молодая женщина готова проехать за рулем своего автомобиля больше тысячи километров, чтобы увидеться с любимым мужем, убедиться, что у него все хорошо.

«У НАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ!»

Когда Сергей отправился защищать Родину, Ксения взяла на себя не только его обязанности по управлению бизнесом, но и другие заботы главы семьи. Например, с помощью добринских докторов решила проблему, с которой столкнулась старшая сестра мужа Альмира. Несколько лет назад она пережила инсульт и с тех пор стала нуждаться в посторонней помощи. В Подмосковье, где тогда жила женщина, у нее возникли трудности с оформлением группы инвалидности. И тогда Ксения обратилась за помощью в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

— Здесь к нам отнеслись очень внимательно, проявили чуткость к больному человеку, — продолжает собеседница. — Чтобы заполнить посыльной лист, возили по кабинетам врачей на инвалидной коляске. У Альмиры после инсульта сильно замедлена речь, и она могла выразить свою благодарность докторам только двумя словами: «Вы добрые».

— На самом деле нам встретилось очень много добрых людей и не только среди медиков, — добавляет Нина Гущина, которая также принимала непосредственное участие в процедуре оформления инвалидности сестре участника СВО. — Когда оказались в Липецке и требовалось быстро переехать из одной больницы в другую, а мы уже не успевали к назначенному времени, совершенно незнакомая женщина взялась сопроводить нас и показать короткую дорогу. Это была Татьяна Човжик, мама семинариста, будущего священника. Спасибо всем большое!

В результате Альмира получила первую группу инвалидности, а вместе с ней право на пенсию и технические средства реабилитации.

— Конечно, жить в таком ритме непросто, — делится Ксения Похлебина. — И у меня тоже накопилась усталость. Но главное сейчас — чтобы у Сергея на душе было спокойно за нас, его семью. И я делаю для этого все, что от меня зависит.

Ксения Похлебина везет на фронт гуманитарную помощь, переданную администрацией Добринского района.

ЗАСЛУЖИЛА

В Средней Матренке есть хорошая традиция: ежегодно в День села здесь обновляют Доску почета. На фотографиях — уважаемые селяне, которые вносят свой вклад в развитие и процветание малой родины. И никто не возражал, когда здесь появился портрет Ксении Похлебиной — жены участника СВО и военного волонтера. Женщины, ставшей опорой и надежным тылом для своего защитника.