При поддержке работников аграрного сектора и Добринского сахарного завода на территории муниципалитета продолжается необычная благотворительная акция. Идею поощрить пожилых людей, сделавших прививку от ковида, предложили местные медики. Нововведение понравилось многим…

Как уже было объявлено в нашей газете, с первого по тридцатое ноября все жители муниципалитета старше 60 лет (60+), прописанные и постоянно проживающие на его территории, прошедшие вакцинацию (на территории района) в указанный период времени, получат в качестве бонуса 10 кг сахара.

Его доставку осуществляют до места проживания волонтеры вместе с главами сельских поселений. Маршрутным листом служат списки вакцинированных, еженедельно предоставляемые руководством ГУЗ «Добринская ЦРБ».

…Районный центр, улица имени Горького, три часа пополудни. Волонтер Артем Сергиенко вместе с главой местного сельсовета Николаем Чижовым подъехали к дому пенсионеров Шульгиных. Их фамилия среди тех, кто прошел вакцинацию в ноябре, и по возрасту они старше шестидесяти лет. На переливы дверного звонка первой откликнулась хозяйка усадьбы Альбина Васильевна. Услышав, с какой целью пожаловали визитеры, пошла звать супруга. Алексей Егорович был занят во дворе мужской работой. Через пару минут чета Шульгиных в медицинских масках (порядок есть порядок) была готова к общению.

— Про акцию узнали из районки, — рассказала Альбина Васильевна, — правда, уже после того, как сделали прививку третьего ноября. Специально ничего не подгадывали. На малом семейном совете решили: чтобы коронавирус не прицепился, нужно привиться. Мы с мужем любим гулять по улицам родного поселка, поэтому таким образом обезопасили себя от возможных неприятностей. Вакцинацию считаем делом нужным, причем, для каждого.

Еще одна семья добринских пенсионеров, Валерия Николаевича и Галины Ивановны Волокитиных, встречала гостей на пороге дома по улице Садовой. Про то, что в Добринском районе объявлена необычная акция, они знали. Ведь глава семьи долгие годы работал в районной газете, поэтому, как заявил он сам, просто обязан быть в курсе интересных новостей и событий, к которым, безусловно, им была отнесена информация про «сладкую акцию».

— Пятого ноября вдвоем с женой сделали прививку от коронавируса, — сказал Валерий Николаевич, — как видите, оба живы-здоровы. У меня, — улыбается собеседник, — много творческих планов, и хочется их реализовать, не тратя время на лечение от возможной напасти. Поэтому наша семья твердо уверена: вакцинироваться нужно обязательно. А за сахар спасибо организаторам акции. Неожиданно и весьма приятно.

Перед началом акции в Добринку было завезено 2 тонны сахара для раздачи ее участникам. Этого запаса хватит, чтобы поощрить 200 человек. При необходимости, если количество привитых людей увеличится, сахар еще подвезут.

— Для участия в акции медики предложили выбрать пожилых людей, — говорит глава Добринского муниципального района Роман Ченцов, — все знают, что в группе риска находятся именно они, с «букетом» хронических заболеваний. Вакцинация дает им возможность разорвать цепочку, по которой вирус передается от одного человека к другому. Статистика подтверждает, что, даже если вакцинированный человек заболел, болезнь протекает в легкой форме и без летального исхода.

Чтобы приободрить добринских дедушек и бабушек, дать им небольшой стимул для похода в поликлинику, работники сахарного завода решили подсластить этот процесс. А сахар в этом случае — лишь приятный бонус.