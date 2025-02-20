15 февраля отмечался День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

По этому поводу в лицее прошло открытое заседание патриотического клуба «Наследие». Нашу встречу мы назвали «Живая память». Именно живая память, потому что, к счастью, живы те, кто воевал в Афганистане и других «горячих точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память будет жива, пока мы об этом помним, говорим и поем.

У каждого поколения воинов есть своя память о войне: память о тех боевых друзьях, с которыми делили краюху хлеба, о тех, кто уже никогда не вернется. У Афгана — тоже своя память.

На встрече присутствовали наши земляки, воины-афганцы: Владимир Машталер, Алексей Макаренков, Василий Тихонравов, Николай Глотов.

Руководитель Добринской районной общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей В.В. Машталер рассказал, как они, вчерашние 19-летние парни, были там, видели смерть, преодолевали неимоверные трудности, но достойно выполнили приказ Родины, глубоко веря в необходимость дела, которое поручила им страна. «Время выбрало их, закружило в афганской метели, их позвали друзья в грозный час. Верность, доблесть, отвага и честь — эти качества не напоказ…» Эти мужественные люди, терявшие своих товарищей в боях, сохранили верность военной присяге.

Учащиеся лицея искренне и проникновенно читали стихи о том, как всё начиналось в 1979-м, посвящали песни, охваченные пламенем той страшной 10-летней войны, читали речевки.

Мы воздаем дань уважения героизму солдат и офицеров. Они выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, горячую преданность своему народу и своей стране.

Минутой молчания почтили память погибших в Афганистане. «Слава выжившим, память погибшим…»

Воинам-афганцам была посвящена военно-спортивная эстафета, в которой приняли участие сборные команды 8 и 9 классов. А членами судейской коллегии были воины-интернационалисты.

Будущие защитники Отечества показали свои мужские качества: силу, стойкость, выдержку, взаимовыручку, дружбу и огромное стремление к победе. Ребята, молодцы! Честно и достойно справились с заданиями эстафеты: минное поле, сигнальщики, силовое отжимание, разборка и сборка автоматов. Есть победители, но нет побежденных.

Спасибо вам, воины-интернационалисты! Мир вашему дому, добра и благополучия! Сегодня вы являетесь примером и гордостью для той молодежи, которая любит и гордится своей Родиной, которая сегодня стоит на защите нашей страны, выполняя свой воинский долг.