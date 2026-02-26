“Слава защитникам Отечества!”

Так назывался большой праздничный концерт, который прошёл в районном Доме культуры и был посвящён 23 февраля.

С этим праздником всех зрителей, пришедших в РДК, поздравили заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и председатель Совета депутатов Сергей Григорьев.

Выступавшие отметили, что День защитника Отечества — это не только праздник одних мужчин, но и женщин, приведя в пример тот факт, что сегодня на полях сражений специальной военной операции есть и немало представительниц прекрасного пола. А здесь, в тылу, многие женщины активно ведут сбор гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети.

Затем руководители округа вручили медаль общественного признания «Отец солдата» Василию Ивановичу Каширину, чей сын Иван погиб в ходе проведения специальной военной операции и был посмертно представлен к самой высшей военной награде страны и званию Героя России.

В ходе концерта зрителям демонстрировались видеоролики, рассказывавшие о славной военной истории России, её защитниках, а также о тех, наших земляках, кто сейчас геройски выполняет свой воинский долг на СВО. Музыкальные номера зрителям дарили воспитанники детской школы искусств имени Н.А. Обуховой, артисты РДК. А слова некоторых песен, которые прозвучали со сцены, были написаны жителями нашего округа, которые сейчас находятся на передовой. Получилось очень трогательно и душевно.