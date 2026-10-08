Славили мудрость и опыт

В Добринском округе отметили Международный день пожилых людей.

В первый день октября по всей стране отмечали Международный день пожилых людей. Праздничные мероприятия не обошли стороной и Добринский округ. Мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли во всех Домах культуры муниципалитета. В Добринке они стартовали ещё 29 сентября.

В этот день в центральную библиотеку пригласили участников проекта губернатора Липецкой области Игоря Артамонова «Липецкое долголетие». Организаторами мероприятия выступили работники филиала № 4 по Добринскому округу ОБУ «ЦСЗН Липецкой области». Гостей ждало интересное и необычное действо. В самом начале для каждого из них устроили фотосессию. Была даже организована колоритная фотозона, куда вошёл русский самовар и декоративная расписная деревянная посуда. Специально приглашённый фотограф выбирал нужные ракурсы для каждого гостя.

В помещении Музея хлеба всех ждали педагоги дополнительного образования ДЮЦ «Ритм» Нина Щеглеватых и Галина Долматова, которые предложили людям старшего возраста поучаствовать в мастер-классе по квиллингу (искусство создания объёмных или плоских композиций из длинных узких полосок бумаги, скрученных в спирали) и практическом занятии по созданию декоративных изделий ручной работы. И наряду с женщинами в них с интересом участвовали и мужчины.

А завершилась встреча чаепитием со сладостями.

«Славим мудрость и опыт!» — так называлась концертная программа, которая была посвящена Международному дню пожилых людей и прошла на сцене РДК первого октября. На концерт пришли люди всех возрастов.

В ходе официальной части всех зрителей поприветствовала заместитель директора филиала № 4 по Добринскому округу ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Оксана Ярославцева.

— Мы все рады, — сказала Оксана Борисовна, — что сегодня вы отложили все свои дела, чтобы встретиться здесь одной большой семьей. Ведь сегодня особенный день — День добра и уважения, день, тех, кто подарил нам жизнь, научил нас первым шагам и передал самое главное сокровище — свой бесценный жизненный опыт. Я поздравляю всех вас с этим праздником и желаю всем вам крепкого здоровья и долголетия.

Затем О.Б. Ярославцева вручила почётные грамоты своего учреждения руководителям групп «Липецкого долголетия» Лидии Безымянных, Вере Чернышовой и Татьяне Лариной.

А потом главную сцену округа заняли артисты, которые подготовили песни и танцевальные номера.