Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений 38-летним жителем села Пригородка при пожаре.

По данным следствия, утром 22 марта 2021 года в частном доме по улице Ветеранов в селе Пригородка произошел пожар, в результате которого пострадал 38-летний хозяин дома. В настоящее время мужчина госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Рассматривается версия о том, что причиной пожара могла стать утечка газа.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Следователям предстоит установить должностных лиц, ответственных за безопасность предоставляемых услуг потребителям.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.