Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины при пожаре в Добринском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, ночью 29 марта 2023 года в многоквартирном доме по улице Строителей на станции Плавица произошло возгорание, в результате которого погибли 44-летний мужчина и 43-летняя женщина, проживавшие на 4 и 5 этажах соответственно.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, причин и очага возгорания, а также лиц, чьи деяния повлекли наступление тяжких последствий. Расследование уголовного дела продолжается.