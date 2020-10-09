Следователи установили причастного к убийству 91-летнего пенсионера в Задонске

Следователи установили лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления – убийству 91-летнего пенсионера. Им оказался 58-летний местный житель.

Днем 8 октября 2020 года в доме на улице Советской в Задонске было обнаружено тело 91-летнего хозяина помещения. Криминалисты сделали заключение, что пенсионер скончался в результате избиения. Нарушенный порядок вещей и наличие различных следов указывало на то, что в доме пенсионера был незваный гость, проникший через оконный проём и орудовавший в резиновых перчатках.

Учитывая, что особо тяжкое преступление совершенно в условиях неочевидности, перед оперативными сотрудниками следователем регионального СКР поставлена задача об установлении лица, причастного к убийству труженика тыла, на основе сведений, полученных в ходе первоначальных следственных действий. Благодаря слаженному и профессиональному взаимодействию с сотрудниками УМВД России по Липецкой области подозреваемый установлен «по горячим следам». Им оказался ранее судимый, в том числе за убийство женщин, рецидивист. При предъявлении ему неопровержимых доказательств он признался в содеянном.

По версии следствия, вечером 7 октября подозреваемый прибыл к дому пенсионера. Имевшейся при нем отвёрткой выставил раму и проник в помещение. В поисках денежных средств злоумышленник нанес хозяину дома удары в грудь, причинив сочетанную травму тела. После совершенного преступления фигурант скрылся.

Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. По его результатам действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.