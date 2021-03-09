Следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации об отсутствии воды в домах жителей села Казинка Тербунского района.

Из сообщения следует, что проблемы с водоснабжением селян начались в ноябре прошлого года. Причина – изношенный водопровод, которому уже более 35 лет.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств перебоев с водоснабжением, устанавливаются должностные лица органа местного самоуправления, ответственные за своевременное принятие мер к надлежащему обслуживанию водопроводных сетей. Их действиям (бездействию) будет дана юридическая оценка.

По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.