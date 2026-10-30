Следующая остановка — «Центр»

В середине октября жители и гости Добринки, которые проезжали либо проходили по улице Октябрьской, могли наблюдать, как люди на автовышке ловко пилили тополя напротив швейной фабрики.

Корреспондент «ДВ» выяснил у начальника Добринского территориального отдела Андрея Тарасова, что работы ведут специалисты Грязинского ООО «Чистый город». Эта организация имеет автовышку, которая может поднять людей на очень большую высоту. При этом строго соблюдается техника безопасности. Люди в автолюльке закрепляются страховочными поясами. И вот дело пошло.

Один рабочий умело орудует бензопилой, спиливая мелкие ветки и более крупные сучья. Второй не допускает их беспорядочного падения на землю. Внизу — один из перекачивающих пунктов канализационной насосной станции, а также живая зеленая изгородь со стороны бассейна «Жемчужина». Чтобы не повредить автомобили, которые были припаркованы у здания редакции «Добринских вестей», перед началом работ их владельцев попросили отогнать свою технику на безопасное расстояние. Серьезную работу иногородние специалисты выполнили ювелирно. Чтобы полностью спилить тополь, им потребовалось три часа с небольшим.

Огромное дерево, которое росло на этом месте не один десяток лет, со временем стало представлять опасность для людей и автомобилистов, которые проходили или же проезжали рядом с ним. Во время одного из мощных ураганов, который пронесся над Добринкой несколько лет назад, одна из крупных обломившихся веток повредила кузов редакционного автомобиля. А что было бы, если в это время неподалеку стояли люди?

По примерным подсчётам годичных колец на оставшемся тополином пне взрослому дереву было больше 65!

— Очень хорошо, — сказал проходивший в это время мимо места работ житель Добринки Семён Свиридов, — что этот громадный тополь наконец-то убрали. В любой момент могла обломиться его тяжелая ветка. Я даже и не припомню, когда его высаживали во время последнего озеленения посёлка.

Уборкой спиленных веток и более крупных стволов после окончания высотных работ занимались рабочие МБУ «Добринское». Коммунальщики грузили весь спил в ковш погрузчика, который помещал растительные остатки в тракторную тележку. Их вывозили к месту складирования. Для полной очистки территории от напиленных веток коммунальщикам пришлось сделать несколько рейсов. На следующий день работники МБУ «Добринское» спилили под корень два засохших неподалеку тополя. Но это ещё не все. Наша газета обратилась за комментарием в администрацию Добринского округа с просьбой поделиться планами дальнейшего благоустройства этой небольшой территории в центре посёлка. По словам заместителя главы муниципалитета Александра Ногтева, на этом месте планируется строительство остановочного павильона для общественного транспорта.

— Для его возведения, — говорит Александр Владимирович, — на прилегающей территории выкорчуют тополиные пни. Само пространство благоустроят, сделают заездной карман для автобусов, следующих в центр по маршруту с улицы Воронского. Затем приступим к строительству посадочной площадки и установке павильона. Для безопасности пассажиров продумаем вопрос с дорожными знаками и пешеходным переходом.

Решение, которое приняли в администрации округа, обусловлено просьбами жителей, которые прозвучали на весеннем сходе граждан. Маршрутные автобусы, следующие со стороны улицы Воронского, высаживали своих пассажиров на остановке около Центра культуры и досуга. При этом людям приходилось пешком возвращаться назад, где находится ряд магазинов, аптека, почта. Это было особенно тяжело пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Теперь же этот вопрос будет решён, и в Добринке появится еще остановочный павильон, который планируют назвать «Центр».