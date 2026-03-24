Слесарь службы “04”

Сорок четыре года трудится слесарем аварийно-восстановительных работ газовой службы в п. Добринка филиала АО «Газпром распределение Липецк» в г. Грязи Сергей Кикин. Вместе с коллегами он обслуживает весь Добринский округ, в котором находится 93 газифицированных населенных пункта, а также 13323 квартиры и домовладения, пользующихся природным газом.

Включая на кухне газовую плиту или нежась в тепле своих квартир и домов, часто ли мы вспоминаем тех, кто своим трудом доставляет природный газ в наши дома. Кто, забывая об отдыхе и праздничных днях, спешит устранить появившуюся неисправность для нашего блага? Положа руку на сердце — очень редко. А ведь не зря служба газа включена в список телефонов специального вызова.

Выбор жизненного пути Сережа Кикин сделал раз и навсегда в 1976 году. Окончив восемь классов родной Новопетровской средней школы, парень в компании однокашников уехал в Москву учиться на газовика. В столице поступил в СГПТУ-38, где в течение трех лет постигал премудрости слесарного дела.

— Учеба мне нравилась, — вспоминает он, — я и мои сверстники были на полном гособеспечении: питание, проживание — все бесплатно. Вдобавок молодым кадрам полагалась спецодежда.

Успешно сдав выпускные экзамены, С. Кикин получил специальность «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».

Вернувшись в родной район и немного передохнув после столичной круговерти, дипломированный специалист отправился отдавать долг Родине. Высокого и крепко сложенного парня ожидала служба в одной из дивизий ВДВ. За два года оператор-наводчик боевой машины десанта возмужал и набрался житейской мудрости.

Демобилизовавшись, долго не раздумывал о трудоустройстве на гражданке. В Добринке только открылся новый газовый участок, туда и приняли молодого человека слесарем по доставке баллонного газа. Те красные металлические цилиндрические емкости со сжиженным газом в ту пору стали для всех нас необходимым в быту атрибутом. Керосинки, керогазы, примусы, электроплитки постепенно уступали место новому «элементу цивилизации». Про природный газ в ту пору слышали, но пока не представляли, что это такое.

В 1983 году молодого специалиста назначают мастером Петровского газового участка. После его реорганизации в 1998 году переводят назад в Добринку на должность слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. В те годы в районе началась массовая газификация, к «голубому топливу» подключали целые улицы для этого требовались грамотные специалисты. В 2009 году Кикин стал слесарем АВР, на этой должности работает по настоящее время.

Слесарь АВР Сергей Кикин получает наряд у диспетчера Клавдии Стрельниковой. Впереди — очередная рабочая смена.

Получив очередной наряд у диспетчера, заполнив обязательные документы, вооружившись необходимым инструментом, бригады АВР разъезжаются по заявкам. Работа у слесарей посменная, трудятся и днём, и ночью, в зависимости от графика. В их обязанности входит ремонт газовых котлов и плит, пуск газа.

Знаете, сколько, к примеру, весит сумка Кикина со всеми инструментами и запчастями? Ровно двенадцать килограммов. Внутри — разномастные ключи, отвертки, подмотка, рабочие перчатки, мелкие, но увесистые, расходники для ремонта газового оборудования. С этой ношей он появляется в квартире у очередного абонента, обратившегося за помощью. Все технические операции Сергей Евгеньевич выполняет строго по инструкции, как и пуски газовых приборов.

В зоне ответственности С. Кикина —бытовое газовое оборудование, его ремонт и обслуживание.

Не случайно он считается в организации самым опытным. Когда к нему обращаются за советом молодые, помогает и словом, и делом.

— Для того, чтобы стать настоящим слесарем, необходимо знать схемы газоснабжения, понимать принципы подачи газа в специально предназначенную аппаратуру и ее технические особенности, — делится секретами профессии собеседник, — ведь бытовой газ — источник повышенной опасности, его утечка может вызвать отравление или привести ко взрыву. Наша работа требует постоянной готовности, порой помощь бригады АВР может потребоваться в любой момент. Когда после рабочего дня люди торопятся домой, мы зачастую спешим на вызов. Но трудностей у нас никто не боится. Временами приходится дольше обычного общаться с абонентами, которые не всегда осознают важность нашей работы. Порой убеждаешь человека в том, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме или квартире вовсе не прихоть организации. В быту пользователям необходимо понимать всю серьезность возможных последствий от утечки «голубого топлива» или поломки газового оборудования. Чтобы не случилось беды, мы и трудимся каждый день. В нашей работе безопасность людей превыше всего.

За время беседы с Кикиным его бригада дважды ездила на вызовы, так что мне приходилось прерывать общение. Но ненадолго, так как оба абонента с жалобами на неисправность газового оборудования находились в районном центре.

Пользуясь случаем, попросил начальника газовой службы в п. Добринка филиала АО «Газпром распределение Липецк» в г. Грязи Виталия Пчельникова коротко охарактеризовать своего подчиненного.

— Сергей Евгеньевич, — сказал он, — отличается высоким профессионализмом, поручения и служебные задания выполняет на должном уровне, не допуская погрешностей. Большой опыт практической работы — залог успешного исполнения возложенных на него обязанностей. При общении с абонентами ведет себя корректно, вежливо. Без внимания не оставит ни одну заявку, всегда доходчиво объяснит и подскажет человеку, что делать в той или иной ситуации. Одним словом, настоящий слесарь службы «04».