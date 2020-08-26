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Слет молодых педагогов Липецкой области прошел в новой школе Усмани

11 минут назад
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В рамках ХVI областной педагогической конференции состоялся слет молодых педагогов Липецкой области. Он стал дискуссионной, образовательной и творческой площадкой почти для 100 учителей.

Молодые учителя перенимали опыт лучших педагогов региона. Так, Алексей Овчинников, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2011» провел для коллег мастер-класс, а руководители муниципальных органов управления образованием дискутировали с молодыми педагогами о современных образовательных технологиях.

Гостями слета молодых педагогов стали заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и руководитель регионального управления образования и науки Лилия Загеева. В формате диалога они пообщались с учителями и приняли участие в педагогическом квизе.

Слет молодых педагогов прошел на базе школы №4 города Усмани. Впервые порог нового современного учреждения ученики перешагнут 1 сентября. Сегодня эта школа – одна из самых оснащенных в регионе.

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