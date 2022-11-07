Региональный слёт представителей Российского движения школьников и всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пройдет 9 ноября на площадке Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого. Он объединит 700 активистов РДШ и юнармейцев, а также их наставников, которые проявили себя в работе в рамках молодежных движений в 2021-2022 году. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Якутин на еженедельном оперативном совещании у губернатора.

«В нашем регионе слет проводится в шестой раз. Для участников подготовлены интерактивные площадки и концертная программа. А в завершение пройдет церемония награждения лидеров и педагогов и, конечно, принятие клятвы юнармейцев», – рассказал Анатолий Якутин.

Организаторами слета выступают Г(О)БУ «Центр молодежи» при поддержке управления молодежной политики Липецкой области, региональных отделений РДШ и «Юнармия». Региональное отделение Российского движения школьников объединяет более 45 тысяч учащихся Липецкой области, которые активно занимаются по направлениям РДШ. Движение «Юнармия» в регионе насчитывает 20 местных отделений. В них числятся более семи тысяч участников. Эти ребята бережно хранят память о Великой Отечественной войне, изучают историю и географию Российской Федерации, занимаются спортом и военной подготовкой.

«Мы обязаны поддерживать молодежные движения, которые развивают в наших подростках чувство патриотизма, стремление к успеху, желание проявить себя. Чем больше ребят они объединят под своим началом и дадут им возможность для самореализации, тем лучше будет региону в будущем, когда эти мальчишки и девчонки вырастут и станут членами взрослого общества», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.