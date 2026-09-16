Слет социальных предпринимателей трех регионов прошел в Липецке

Межрегиональный Слет социальных предпринимателей «Устойчивая модель и масштабирование проекта: практические решения» состоялся 15 сентября в Концертном зале государственного театра танца «Казаки России» в Липецке. Он объединил действующих социальных предпринимателей Тульской, Тамбовской, Липецкой областей.

На слете представили анализ текущих тенденций и перспектив развития социального предпринимательства в России и Липецкой области, а также разобрали практические кейсы реальных проектов из разных регионов — получателей грантов и участников конкурса «Вектор добра». Так, в Липецкой области социальное предпринимательство обеспечивает 588 рабочих мест. Сектор отличается зрелостью: 63,1% социальных предприятий работают более пяти лет. Сферы деятельности — образование, медицина, реабилитация, уход, культура, спорт, досуг и занятость уязвимых групп населения.

Особое внимание на Слете было уделено практическому опыту липецких социальных предпринимателей. Заместитель генерального директора медицинского центра «Липецк-Неотложка+» Вероника Казакова поделилась опытом развития социального предприятия, которое является победителем всероссийского конкурса Фонда «Наше будущее» — «Вектор добра». «Липецк-Неотложка+» – единственная частная медицинская организация среднего звена, которая имеет прикрепленное население и работает по полису ОМС.

Елена Полякова, руководитель образовательного центра «Говоруня» в городе Елец, рассказала, что благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей для социальных предпринимателей они приобрели специальное оборудование для биоакустической коррекции и тренингов с биологической обратной связью. С их помощью создаются новые нейронные связи, которые были повреждены. Центр работает с детьми с ОВЗ и со взрослыми, а также с выпускниками, которым нужна поддержка перед экзаменами.

В рамках деловой программы выступили эксперты из разных сфер. Кульминацией деловой программы стало выступление Василя Газизулина, основателя и управляющего партнера компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международного эксперта в области франчайзинга, автора книги «Вырасти с франшизой». Он представил тему «Франчайзинг в России нового времени». Завершился Слет выступлением Театра танца «Казаки России».

Организатором Слета выступил Центр инноваций социальной сферы Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») при поддержке Фонда «Наше будущее» и правительства Липецкой области. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства реализуются центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Социальное предпринимательство повышает уровень жизни в регионе по многим параметрам. Эти компании делают огромный вклад в поддержку, реабилитацию, трудоустройство людей с ОВЗ и граждан в сложной жизненной ситуации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.