“Слишком много серого”. Липчанам показали, какой может быть обновленная Заводская площадь

Общественные обсуждения по поводу будущего Заводской площади в Липецке прошли 7 сентября рядом с торговым центром «Радуга». В них приняли участие и.о. главного архитектора города Диана Полуэктова, автор проекта Валерия Авдонина, а также представители бизнеса и местные жители.

На стендах с вариантами благоустройства площади липчане увидели дизайнерские и цветовые решения, предложенные для торговых точек. Все они были выполнены в соответствии с дизайн-кодом, который разработали специально для Заводской площади. Оформление выполнили в светло-серых тонах.

Местная жительница Людмила Бондарева отметила, что предложенные серые цвета необходимо разбавить более яркими. За более светлый облик пространства выступили и некоторые представители бизнеса.

– Мы постоянно встречаемся с проектировщиками и обсуждаем все решения. Так, мне не понравилось, что на наши светлые окна они предлагают сделать темную тонировку, надеюсь, пожелание услышат, – поделилась предпринимательница Нина Калинина.

Множество пожеланий касались лавочек и урн – существующей площади их явно не хватает.

Как отметила и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова, все предложения внесут в протокол общественных обсуждений и проработают.

Изменение внешнего вида торговых объектов на Заводской площади – лишь одно из направлений благоустройства территории. Помимо этого, здесь выполнят озеленение и установят малые архитектурные формы. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», говорится в сообщении администрации г. Липецка.