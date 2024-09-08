Разговор с Оксаной Александровной Быковой — начальником управления финансов Добринского района состоялся у нас незадолго до профессионального праздника финансистов. И, естественно, я, прежде всего, была нацелена на то, чтобы поговорить с нашим главным казначеем о бюджете района, в частности, о его доходной части, узнать, насколько эффективно, с точки зрения ее, как ведущего специалиста в этой области, используются средства, в какие сферы, прежде всего, они вкладываются…

Обо всем этом мы, конечно же, поговорили. Но началась наша беседа совсем с другого.

— В финансовой системе района я почти четверть века, — анализируя работу, подчеркнула моя собеседница. — И все эти годы не перестаю удивляться одному факту: насколько преданные профессии люди работают в этой сфере. Большинство моих коллег в нашей системе от 25 до 40 лет. Но и молодежь к нам приходит, что отрадно. Мы принимаем их с радостью: обучаем, помогаем. Самый молодой мой коллега имеет стаж финансиста всего 8 месяцев.

Это, действительно, говорит о многом. Прежде всего, о том, что, как подчеркнула начальник управления, «случайные люди здесь не задерживаются». Работа в финансовой сфере — наисложнейшая. Нужно быть, кроме всего прочего, и бухгалтером, и юристом, и налоговиком, и еще много кем. А еще, что тоже важно, быть ответственным, безмерно трудолюбивым, чрезвычайно грамотным.

Всеми этими качествами обладает большинство работников финансовой системы района. Именно на такой формулировке — «работники финансовой системы» — настаивает Оксана Александровна, вкладывая в нее особый смысл.

— Ведь сфера финансов включает в себя не только специалистов нашего управления, — вносит ясность в разговор Оксана Быкова. — Это еще экономисты бюджетных учреждений, бухгалтера подведомственного нам центра компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа, финансисты 17 сельских поселений (откуда, кстати, и пришли в свое время в управление многие мои нынешние сослуживцы, приобретя именно там ни с чем несравнимый опыт).

Общими усилиями этого огромного коллектива достигается успех.

Финансовая система Добринского района считается одной из самых устойчивых в регионе. Об этом подробно рассказал со своих страниц федеральный финансово-экономический журнал «Бюджет» за май 2024 года, предоставив слово главе района Александру Пасынкову и начальнику управления финансов Оксане Быковой.

Ежегодно увеличиваются объемы доходов и расходов районного бюджета. Достигается это благодаря поддержке правительства Липецкой области и системной работе районной администрации и коллектива финансистов по увеличению доходной базы. Если в 2020 году объем доходов составлял 864 миллиона рублей, то на август текущего года он достиг 1 миллиарда 400 миллионов рублей.

— Принимая помощь области (а за последние пять лет она возросла вдвое), — констатирует начальник районного управления финансов, — мы используем все возможные меры для дополнительной мобилизации собственных доходов в бюджет. Район держит экономически обоснованную ставку арендной платы на земельные участки, государственная собственность на которых не разграничена, предпринимает меры к тому, чтобы довести заработную плату работников до пороговых значений по отрасли. Собственные доходы бюджета выросли в 1,5 раза. Реализуются национальные и региональные проекты, есть проекты по инициативному бюджетированию, когда привлекаются не только бюджетные средства, но и средства спонсоров, а также помощь инициативных граждан (о воплощении этих проектов в жизнь наша газета неоднократно рассказывала — прим. редакции).

Конечно же, львиная доля средств направляется в социальную сферу. Наряду с этим в районе уделяется внимание и строительству дорог, жилья, благоустройству, обновлению системы водоснабжения и многому другому.

Подводя итог нашему разговору, О. Быкова подчеркнула:

— Мы благополучно пережили все налоговые новации 2023 года.

А я бы добавила: и достойно вышли из него.

Судите сами. В июне текущего года в Москве в рамках Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях» подведены итоги конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2023 года. В конкурсе приняли участие муниципальные образования из 60 субъектов Российской Федерации.

Добринский муниципальный район награжден дипломом 2-й степени в рамках комплексной оценки. Начальник управления финансов Быкова Оксана Александровна награждена почетной грамотой «За высокие достижения в управлении муниципальными финансами».

Одновременно с этим добринские финансисты стали победителями VII Всероссийского конкурса “Лучший орган внутреннего (муниципального) финансового контроля» в номинации «Ревизора не обманешь».

А в рейтинге муниципальных районов Липецкой области по оценке качества управления финансами и платежеспособности наш район занял второе место, и ему присвоена первая степень качества управления финансами и платежеспособности.

Н. Семикина и А. Анохина делят один кабинет пополам, хотя работают в разных администрациях: Наталья Борисовна — главный специалист-эксперт администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет, а Анна Павловна — ведущий специалист-эксперт сельского поселения Демшинский сельсовет. Оба финансиста много лет занимаются этой работой, казалось бы, знают ее досконально. Однако это не совсем так. Специалисты они, действительно, грамотные, знающие (это подтвердили в районном управлении финансов).

— Но в нашей сфере невозможно знать всё, — говорит Н. Семикина. — Чтобы идти в ногу со временем, приходится постоянно учиться.

— Для нас регулярно организуют семинары в районе, курсы с выездом в Липецк, — добавляет А. Анохина. — Я уж не говорю о постоянном самообразовании. Без этого в нашей работе никак…

Большая загруженность и напряженность на работе не мешает труженицам быть отменными мамами. Наталья Борисовна воспитала дочку, которая сейчас является студенткой четвертого курса медицинского университета, Анна Павловна растит троих детей. Старшую дочь в нынешнем году проводила в одиннадцатый класс. Младшие — в третьем классе и в восьмом.

Светлана Николаевна Шальнева получила высшее экономическое образование, отучившись в Воронежском агроуниверситете. Отсчет своей трудовой биографии начала с 1992 года, когда была принята по полученной специальности на работу в совхоз «Пушкинский».

С тех пор ее судьба неразрывно связана с селом Дубовое. Вышла замуж, родился сын. Теперь она уже бабушка четырехлетней внучки.

Неизменным осталось единственное — верность выбранной в юности профессии. Светлана Николаевна по-прежнему счетный работник. Только теперь она — главный специалист-эксперт администрации сельского поселения Дубовской сельсовет.

После окончания финансово-экономического факультета Ташкентского финансового университета Елена Демина несколько лет работала экономистом.

Переехав в 1998 году в нашу область, на протяжении еще пяти лет была главным бухгалтером.

А затем связала свою судьбу с нашим районом, переехав жить на ст. Хворостянка. Здесь ее семья, здесь — любимая работа.

Сейчас Елена Яковлевна — главный специалист-эксперт администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет.

В профессии около 30 лет.