Учеба в липецкой «Школе фермера» вышла на финишную прямую, накануне слушатели третьего потока приступили к защите своих бизнес-проектов. В первый день перед конкурсной комиссией экзамен держали 17 человек из Липецкой и Воронежской областей.

Среди тех, кто сумел защитить свой проект на «отлично» – обладательница гранта «Агростартап» Жанна Силаева из Задонского района. Ряды фермеров, занимающихся выращиванием садовой земляники, Жанна Силаева пополнила не так давно. Стартовой площадкой для нее стал социальный контракт. На эти средства она закупила необходимое оборудование и посадила 540 кустов ягод. В 2022 году Жанна получила грант «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С помощью гранта Жанна купила две круглогодичные теплицы, саженцы, установила системы капельного полива и отопления.

Необычный проект по выращиванию в Липецком районе голубики предложила Елена Сабеева. Много лет она прожила на Севере, а голубика стала ее гастрономическим фаворитом. Выйдя на пенсию и приехав в Липецкую область, Елена решила и здесь развивать ягодный бизнес, причем выращивать не только голубику, но и саженцы.

За два дня свои бизнес-планы по специальностям «Растениеводство» и «Птицеводство» должны защитить все 35 слушателей липецкого потока 2023 года. Торжественное вручение дипломов состоится завтра, 14 июля, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«Школа фермера» – это общероссийский образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. В Липецкой области проект впервые стартовал в сентябре 2021 года. Выпускниками первых двух потоков «Школы фермера» стали 66 человек. «Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать наших фермеров, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая помощь, мы создаем условия для появления и развития новых крестьянских фермерских хозяйств».