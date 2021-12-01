Подходит к завершению обучение в «Школе фермера» в Липецкой области. Три месяца участники федерального образовательного проекта, реализуемого Россельхозбанком совместно с Министерством сельского хозяйства России, получали знания по новым агротехнологиям, азам маркетинга, юридическим и финансовым вопросам ведения фермерского хозяйства. Часть занятий для 33 начинающих или потенциальных фермеров Липецкой области прошла на ведущих сельхозпредприятиях региона.

«Липецкие фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объема. Замечательно, что в числе лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами. Обязательно будем их поддерживать», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Два последних дня ноября в липецкой «Школе фермера» были отданы под защиту дипломных работ. На суд конкурсной комиссии, состоящей из представителей Центра компетенций АПК Липецкой области, РСХБ и Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса, были представлены бизнес-проекты слушателей. Основные направления – переработка мясной и молочной продукции, птицеводство, сыроварение и виноградарство.

Из всех представленных на рассмотрение выпускных работ комиссия определила шесть, которые достойны претендовать на грантовую поддержку от Россельхозбанка. Их авторы будут представлять свои проекты во втором туре. Трое лучших получат по 300 тысяч рублей на реализацию своих идей.

«Нас как членов жюри радует, что растет число и тех, кто готов стать фермером, и тех, кто уже занимается сельхозпроизводством. А также что они готовы учиться, наращивать потенциал. Обнадеживает их стремление расширять бизнес. Надеемся, что следующим шагом в их развитии станет кооперация», – сказал директор Центра компетенций АПК Липецкой области Вячеслав Явных.