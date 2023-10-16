Вот такая она — настоящая мужская дружба. Первая фотография сделана много лет назад в детском саду… вторая — в наши дни, на передовой… Всегда рядом.

Этот парнишка вырос на моих глазах. Он был пятым в семье его мамы Валентины. Жизнь с биологическим отцом Василия у женщины не задалась. Так уж получилось, что поднимать младшенького, да и старших детей, не достигших еще своего совершеннолетия, ей пришлось со своим новым мужчиной.

Жили не богато, но всё самое необходимое для того, чтобы растить ребятишек, в семье имелось. Дети были послушными, помогали, в чём могли, маме. С соседями ладили. И девчонки, и трое мальчиков росли уважительными, готовыми в любой ситуации прийти на помощь.

Помнится, случилась беда у их соседей (парализовало мужчину), нужно было транспортировать больного на носилках в машину «скорой». Но сделать это было некому. Одному водителю несподручно. Выручили ребята: и Василий, и его брат Николай тут же прибежали со своими друзьями, быстренько перенесли мужчину в машину.

Оказалась я свидетелем и еще одной примечательной истории. Женщина несла приличных размеров мусорный пакет к контейнеру. Ноша была слишком громоздкой, хотя и не тяжелой. А тут Василий навстречу.

— Теть Надь, поставь мешок! Я сейчас буду возвращаться назад и сам оттащу его на мусорку.

— Вась, да он легкий. Я справлюсь.

Но паренек все-таки отобрал у нее ношу, поставил в сторонку, а женщину отправил домой. Спустя несколько минут он, действительно, уже бежал назад, прихватил пакет и отнес его к месту назначения.

Вот таким отзывчивым рос наш Василек…

Годы летят быстро. Дети Валентины повзрослели. Женились старшие сыновья, создала семью одна из дочерей. И Василий встретил свою любовь.

А тут в наш общий дом постучалась беда…

Сначала демобилизовали Николая. А спустя какое-то время добровольцем ушел Василий.

— Не могу я отсиживаться дома: взрослые мужики, которые в отцы мне годятся, — на передовой, а я тут прохлаждаюсь, — объяснил свою позицию матери.

Серьезное мужское решение Василий принял не один, а вместе со своим другом Данилом. Дружили с самого садика, учились вместе. Теперь вот в одной роте, в одном батальоне.

… Валентина показывает фотографию, недавно присланную Василием. Подтянутый, серьезный, повзрослевший.

«Мам, за меня не переживай. У меня всё отлично!» — подписал он свое фото.