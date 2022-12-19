Чествование работников и ветеранов органов ЗАГС состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Торжественная церемония была приурочена к 105-летнему юбилею службы.

«В архивах органов ЗАГС Липецкой области хранится более 5 миллионов актовых записей. Сегодня в сфере регистрации актов гражданского состояния в Липецкой области работают всего 120 человек, демонстрируя высокий профессионализм и компетентность. Спасибо за безупречную службу», – сказала, поздравляя собравшихся, заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. Она передала наилучшие пожелания от главы региона Игоря Артамонова. Поблагодарили сотрудников за кропотливый ответственный труд главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков и председатель Совета депутатов Липецкой области Дмитрий Аверов. Более 30 работников ЗАГС и ветеранов службы получили заслуженные награды.

С октября 2018 года органы ЗАГС ведут регистрацию актов гражданского состояния в федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Работа в этой системе позволяет жителям региона обращаться за получением документов в любой орган ЗАГС независимо от места регистрации актов гражданского состояния. В 2020-м бумажный архив записей актов гражданского состояния по Липецкой области 1926-2018 годов был полностью переведен в электронный вид. А в 2022-м возможность получения услуг органов ЗАГС по регистрации актов гражданского состояния стала возможна и в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг по принципу одного окна. «Это удобно, доступно для всех и избавляет граждан от хождения по инстанциям», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.