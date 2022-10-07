Количество вакансий растёт, а безработных снижается, сообщает управление социальной политики Липецкой области. Если в прошлом году службы занятости предлагали жителям 13 тысяч вакансий, то в этом году — более 20 тысяч. это время модернизировано четыре центров занятости. До конца года откроются ещё четыре. Введены в работу новые сервисы как для соискателей, так и для работодателей.

«Мы привлекли к сотрудничеству на треть больше работодателей, повысили их лояльность — теперь они ищут кадры через центры занятости, а не самостоятельно», — рассказала заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Благодаря новому подходу удалось привлечь к сотрудничеству больше 500 крупных работодателей. Только с начала 2022 года уровень трудоустройства, по сравнению с предыдущими годами, увеличился на 20 процентов. Около тысячи человек прошли переобучение. Более 2,5 тыс. человек стали участниками встреч с работодателями. В планах – внедрить чат-бот для закрытия «горячих» вакансий, создать сервисы для работодателей и будущих инвесторов, анализирующие популярные, непопулярные вакансии, а также те, что могут быть востребованы в будущем.

Центры занятости населения работали в самые сложные периоды. В 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции увеличилось число людей, потерявших работу. Несмотря на все сложности, сотрудники службы помогли 27 600 жителям Липецкой области найти работу, 1081 – пройти переобучение. Более 41 тысячи граждан получили услуги по профессиональной ориентации.

«Модернизация службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Важнейшие задачи – изменить подходы к организации работы службы, содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Всё, что мы делаем, должно быть удобно для жителей и эффективно решать проблемы каждого обратившегося», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.